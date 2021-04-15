РФ должна объяснить ситуацию с выплатами боевикам в Афганистане — Белый дом

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга ответила на вопрос, сожалеет ли президент США Джо Байден о нападках на своего предшественника Дональда Трампа в связи с информацией о том, что якобы разведка США больше не уверена в обвинениях РФ в поощрении атак талибов на военных США.

По словам Псаки, американская сторона полагает, что Москва должна объяснить Вашингтону утверждения о причастности России к выплатам

Псаки отметила, что «сообщения об этом уже достаточное основание для беспокойства».

Госдеп обвинил Россию в ухудшении отношений с США. Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс перечислил претензии США к РФ. Среди них оказались обвинения в хакерских атаках в период американских президентских выборов в 2016 и 2020 годах, а также в предоставлении наград талибам за убийство американских солдат в Афганистане.