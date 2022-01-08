За прошедшую неделю заражаемость коронавирусом в Казахстане выросла в 1,4 раза.

Как передает ТАСС, об этом сообщила cегодня председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава республики Айжан Есмагамбетова.

«За последнюю неделю заболеваемость по стране выросла в 1,4 раза, за сутки зарегистрировано 1 510 случаев, при этом 75% заболеваемости приходится на три региона — это Алматы, город Нур-Султан и город Шымкент», — сказала она в эфире телеканала «Хабар-24».

По словам представителя Минздрава, рост случаев заражения связан с выявленной циркуляцией омикрон-штамма коронавируса, а также с интенсивной внутренней миграцией населения по стране в период новогодних праздников.