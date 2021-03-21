Режим Асада обстрелял больницу в Идлибе, есть жертвы

Силы режима Башара Асада и террористические проиранские группировки нарушили режим прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации и обстреляли больницу, в результате чего погибли 6 мирных жителей, в том числе один ребенок. Еще 15 мирных жителей получили ранения.

Представитель пресс-службы сил гражданской обороны Сирии («Белые каски») Ибрахим Эбу Лайис сообщил агентству «Анадолу», что силы Асада атаковали больницу в районе Эль-Этерип провинции Алеппо.

«В результате нападения погибло 6 мирных жителей, в том числе ребенок и женщина. Кроме того, пострадали еще 15 человек, 4 из которых получили серьезные ранения», — отметил Лайис.

Отряды гражданской обороны доставили пострадавших в близлежащие больницы, отметил представитель «Белых касок».

Война в Сирии началась в марте 2011 года. Мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам.

На прошедших 17 сентября 2018 года в Сочи переговорах между президентами Турции и России была достигнута договоренность о создании демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе. Однако войска режима Башара Асада в нарушение положений Сочинского меморандума по Идлибу продолжали систематически подвергать обстрелу населенные пункты, расположенные в зоне деэскалации.

​​​​​​​Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 5 марта 2020 года посетил Москву с официальным визитом и провел переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. По их итогам было достигнуто новое соглашение о прекращении огня между участниками боевых действий в Идлибе, которое вступило в силу 6 марта. Силы режима время от времени нарушают режим по прекращению огня, но в целом соглашение выполняется.