Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщил, что израильский танк по ошибке обстрелял территорию Египта вблизи границы с сектором Газа, передает Reuters.

Танк случайно выстрелил и попал в египетский пост недалеко от границы с Израилем и Газой, в районе израильского населенного пункта Керем-Шалом. В ЦАХАЛ отметили, что сожалеют об инциденте и будут расследовать его.

«Инцидент расследуется, детали изучаются. ЦАХАЛ выражают сожаление по поводу инцидента», — говорится в сообщении. Другие подробности, в том числе есть ли пострадавшие, не приводятся.