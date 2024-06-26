Боевики палестинского движения ХАМАС обстреляли из миномета сопровождавших гуманитарный конвой ООН солдат Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Как передает #, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Times of Israel.

Инцидент произошел во время сопровождения конвоя Детского фонда ООН.

«Во время скоординированных мероприятий террористическая организация ХАМАС выпустила снаряд по гуманитарному маршруту в непосредственной близости к конвою ЮНИСЕФ и солдатам ЦАХАЛ, которые охраняли местность», — говорится в сообщении.