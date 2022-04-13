Хрупкий мир в Карабахском регионе, контуры которого еле обозначились после брюссельской встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, не дает покоя хайским реваншистам. Мысль о том, что пусть и не сегодня, но в будущем азербайджанский и армянский народы могут жить в мире, без несбыточных претензий армян на азербайджанские земли, буквально сжигает их мозг.

Нынешняя оппозиция в Армении в лице некогда бывших у власти Сержа Саргсяна, Роберта Кочаряна, Сейрана Оганяна и других серьезно обеспокоена. Ведь сегодня их единственным козырем против действующей власти является «карабахская карта», которая была нами бита осенью 2020 года.

Эти люди, которые мечтают вновь вернуться во власть, все еще надеются, а точнее грезят, что «Карабах – исконно армянская», и пытаются манипулировать общественным сознанием. Потому армянская оппозиция, так называемые «ястребы», всеми силами стремятся представить шаги властей на пути установления мира (во всяком случае, на словах все выглядит именно так) как предательство и попытку «сдать арцах» Азербайджану.

Но давайте рассмотрим, в чем именно состоит предательство пашиняновской власти? Я далек от мысли защищать армянского премьера и его окружение, но нужно взглянуть правде глаза.

Помнится, в августе 2019 года Пашинян, выступая в Ханкенди, то ли намеренно, то ли сдуру ляпнул фразу, которая в кратчайшее время обернулась для Армении катастрофой: «Карабах — это Армения, и точка».

Официальный Баку, осознав, что после этих слов ждать конструктивизма в переговорах с армянской стороной по карабахскому вопросу бесполезно, перешел от слов к делу. Итог известен: в ходе 44-дневной войны Армения потеряла значительную часть оккупированных азербайджанских земель, а взамен получила несколько тысяч цинковых гробов, и еще больше дезертиров. И если бы не «предательство» Пашиняна, выраженное в унизительной мольбе к Москве, пока еще оставшееся гнездо армянского сепаратизма было бы сметено раз и навсегда.

И сегодня Пашинян не желая получить по лбу, наступив на те же грабли, даже не упоминает об «армянском арцахе». Тем более, о его «сдаче», так как нельзя что-то сдать, если это тебе не принадлежит.

Однако реваншисты всеми путями толкают Пашиняна на необдуманный и еще более катастрофический шаг. Но армянский премьер хоть и не семи пядей во лбу, как в интеллектуальном, так и политическом плане, но он не самоубийца. Вторая война поставит под сомнение само существование Армении на политической карте мира.

Естественно, это претит интересам реваншистов, которые, как было отмечено выше, готовы пролить кровь, причем не свою, а своих несчастных соплеменников. Одним из таких «патриотов» является депутат парламентской фракции «Армения» Ваге Акопян.

«Основной тезис, которым действующая власть пытается ввести в заблуждение наше общество, заключается в том, что Армения не в состоянии вовлечься в новую войну и противостоять Азербайджану, поэтому этим эта власть продвигает псевдоповестку под названием «эпоха мира».

Получается, мы реваншисты и хотим войны, но они при этом не выдвигают никакой альтернативы. Пугая войной, власти пытаются заставить общество «переварить» все уступки, носящие перманентный характер. Я убежден, что мы сейчас перед лицом самой большой уступки. Речь об «арцахе» (кавычки #). Одновременно власти используют ситуацию против оппозиции, пытаются настроить общество против оппозиции»,- сказал он.

Честно говоря, после этого заявления я серьезно усомнился в умственных способностях Акопяна. Он говорит об эпохе мира, к которому (надеемся) стремится Пашинян, и тут же заявляет, что власть не выдвигает никакой альтернативы войне. Где логика? Так мир и есть альтернатива войне.

Кроме того, непонятна мысль Ваге о введении в заблуждение армянского общества. Действующая власть, в отличие от оппозиции, прекрасно понимает (44-дневная война открыла ей глаза), что Армения не в состоянии противостоять Азербайджану в войне, и не только. По всем параметрам Баку превосходит Ереван. И это факт, от которого не откреститься даже армянам.

Что самое примечательное, Ваге Акопян, несмотря на солидный возраст, не принял участия ни в первой Карабахской войне, ни в 44-дневной бойне, которую азербайджанские воины устроили армянам осенью 2020 года. И это естественно, ведь ратовать за войну, сидя у себя на диване, намного безопаснее, чем бесславно «сыграть в ящик» на чужой земле.

В любом случае, всякие акопяны, оганяны, саргсяны и прочие, которые машут кулаками после драки — это головная боль самих армян. И если до осени 2020 года армяне занимались самообманом, грезя своей «непобедимостью», после войны этот миф был развенчан окончательно и бесповоротно. Азербайджанцы показали, как надо воевать, а хаи продемонстрировали, как воевать не нужно…