Некоторые американские банки возобновили работу со сделками по российским облигациям, сообщает Reuters со ссылкой на источники в банковской сфере.

По данным агентства, речь идет о JPMorgan Chase & Co, Bank of America Corp, Citigroup Inc, Deutsche Bank AG, Barclays Plc и Jefferies Financial Group Inc — это представители ряда крупнейших финансовых организаций США.

«Некоторые банки предлагают торговать российскими государственными и корпоративными облигациями, еще рад банков предлагают облегчить условия торговли бондами, номинированными как в рублях, так и в долларах», — указано в сообщении.

Ссылаясь на держателей российских бумаг и электронные письма о проведенных сделках, агентство приходит к выводу, что банки работают в режиме глобальных санкций, чтобы помочь клиентам ориентироваться в сложной ситуации. Эти данные подтверждают Jefferies Financial Group Inc.