Сети АЗС Qazaq Oil и «КазМунайГаз» частично возобновили работу и надеются, что удастся обеспечить работу всей сети в ближайшее время.

Как передает РИА Новости, об этом говорится в заявлении сети.

«В текущей ситуации сети АЗС «Qazaq Oil» и «КазМунайГаз» принимают все возможные меры для бесперебойного обеспечения топливом населения, социальных служб, служб скорой медицинской помощи и других объектов жизнеобеспечения. Мы уже частично возобновили работу АЗС даже в самых сложных регионах Республики и надеемся, что нам удастся обеспечить работу абсолютно всей сети в ближайшее время», — говорится в заявлении Qazaq Oil в Twitter.