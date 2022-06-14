Банки-гиганты Уолл-стрит прекращают операции с российским государственным долгом после ужесточения санкций США в начале июня.

JP Morgan и Goldman Sachs больше не проводят сделки с евробондами Минфина России после того, как власти США запретили американским инвесторам приобретать бумаги на вторичном рынке, сообщает Bloomberg.

В начале месяца оба банка проводили транзакции для клиентов, сводя желающих продать с теми, кто готов рискнуть и купить за бесценок преддефолтные бонды. Но теперь JPM полностью вышел с рынка, сообщил Bloomberg источник, знакомый с ситуацией. Goldman Sachs также приостановил операции, подтвердил представитель банка.

Хотя Москва уже больше двух месяцев балансирует на грани дефолта, американские банки продолжали торговать российским госбумагами, организуя спекулятивные сделки для клиентов, стремящихся заработать на резких скачках котировок.

Эта практика привлекла внимание конгресса, где сенатор Элизабет Уоррен обвинила банкиров в пренебрежении санкциями. Она потребовала, чтобы JPMorgan и Goldman Sachs раскрыли имена клиентов, в интересах которых проводятся сделки.

С 25 мая американским банкам уже запрещено проводить любые транзакции с российским правительством, в том числе по обслуживанию долга. (moscowtimes.ru)