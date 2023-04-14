Американский Центробанк решился, наконец, выступить с прогнозом о рецессии. По данным ФРС, спад в мировой экономике, вероятно, случится в этом году и будет следствием недавнего банковского кризиса.

Такую безрадостную перспективу обрисовали в недавнем отчете о мартовском заседании руководящего комитета ФРС по открытому рынку. Там зачитали доклад о потенциальных последствиях банкротства американского банка Silicon Valley Bank (SVB) и других финансовых потрясений прошлого месяца. Судя по протоколу заседания, под занавес этого года возможна «умеренная рецессия», от последствий которой будут отходить на протяжении двух последующих лет. Одновременно американский финансовый регулятор ухудшил прогнозы по росту ВВП в Штатах с 0,5 до 0,4 процентов, понижен и прогноз экономического роста на следующий год с 1,6 до 1,2 процента. Наряду с экономическим спадом предрекают и резкое понижение инфляции в следующем году.

Так что, вопрос о кризисе можно считать решенным. Усилия американских властей для поддержания банков не оправдались и теперь мир ожидает новая полоса экономических неурядиц – повышение кредитов ФРС, подорожание займов и волна долговой дефляции. Цены, по всей видимости, будут понижаться в условиях высокой долговой нагрузки. А поскольку американский регулятор не собирается отказываться от своей политики на повышение ставки, то классический пример реализации процентного риска, когда ставки на рынке растут, а банки и закредитованные ими предприятия и граждане не могут к этому адаптироваться, продолжится.

Спад мировой экономики в этом году еще задолго до констатаций ФРС ожидали специалисты Всемирного экономического форума. Еще в январе ВЭФ сообщало о глобальном экономическом кризисе и слабый экономический рост в Европе и США. Саадия Захиди, управляющий директор ВЭФ, заявил, что высокая инфляция, низкие темпы роста, высокая задолженность и фрагментация экономики снижают мотивацию для инвестирования, необходимого для восстановления экономического роста и повышения уровня жизни наиболее уязвимых групп населения в мире.

Как отмечает в беседе с # экономист Василий Колташов, о рецессии независимые экономисты говорили еще в 2022 году, а главный ее инструмент – ключевая ставка Федрезерва. Политика нулевой ставки не только не стала выходом из кризиса, но усугубила ситуацию.

«Когда экономический кризис приближался, кредиты стоили очень дешево, и это привело к пузырям – спекулятивным, инвестиционным. Но такое не могло продолжаться бесконечно – денежный дождь закончился, начали повышать ставки по разным причинам, в том числе из-за падения фондового рынка, а также инфляции, которая стала выбешивать население в самих США. Если учесть, что ставки будут повышаться, бюджетное и корпоративное финансовое напряжение может возрасти в этом году, а значит, нужно готовиться к тому, что мировые цены на нефть, древесину, продовольствие, особенно пшеницу, рис будут относительно невысокими. Так что, этот год обещает быть достаточно вялым с точки зрения мировой торговли и финансовой уверенности», — считает он.

Бытует мнение, что возможность дальнейшего развития ситуации зависит от способности финансового рынка адаптироваться к высоким процентным ставкам, а также от длительности их действия. В случае неудачной адаптации, текущая ситуация может привести к полноценной финансовой нестабильности и перерасти в глобальный экономический кризис. Но финансовые власти США утверждают с начала марта, что все находится под контролем.

События, происходящие в банковской сфере США и Европы, могут привести к кризису, который пока еще только в пути, поясняет экономист Арман Бейсембаев. «Пока еще неизвестно, как будет развиваться ситуация, но, если негативные события продолжатся такими темпами, серьезные проблемы в финансовой сфере не за горами: могут закрыться банки, начнутся банкротства, люди начнут выводить свои депозиты, а платежи будут застопорены. Все это быстро повлияет на реальную экономику, и промышленность может остановиться. В результате люди не смогут получать зарплаты и оплачивать свои обязательства. Чтобы предотвратить весь этот негатив, банки пытаются спасти денежными вливаниями, а ФРС уже увеличивает свой баланс», — заметил он.

По некоторым ожиданиям, спасать финансовую систему будут новыми денежными вливаниями – для этой цели напечатают еще триллионы долларов. Например, по прогнозу аналитиков американского инвестбанка JPMorgan, через расширенную программу поддержки банков в финансовую систему привлекут примерно 2 трлн долларов. А ведь это огромные деньги даже по меркам времен «монетарного безумия» в пандемию, когда баланс ФРС вырос с примерно 4 до 9 трлн долларов. Кроме того, очередной запуск американского печатного станка, по сути, означает отказ от политики противостояния инфляции.

Для нашей страны спад мировой экономики опасен падением цен на экспортируемые Азербайджаном углеводороды. Кроме этого, очередной запуск печатного станка и новый виток цен будут заноситься и на местный рынок. Наконец, очевидна связь между финансовым кризисом в США и разгорающейся напряженностью на Ближнем Востоке.