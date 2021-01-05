Решение Ирана обогащать уран до 20% в США посчитали «ядерным шантажом»

США считают решение Ирана обогащать уран до 20% «ядерным шантажом». Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на представителя американского госдепартамента.

«Обогащение урана до 20%, которое Иран проводит в Фордо, — это явная попытка усилить кампанию ядерного шантажа», — говорится в сообщении.

Представитель госдепа выразил уверенность, что МАГАТЭ будет отслеживать и сообщать о любой новой ядерной деятельности Ирана.

Ранее Иран запустил процесс обогащения урана до 20% на ядерном объекте в Фордо. До этого Тегеран ратифицировал закон «Стратегическая мера по отмене санкций», предполагающий производство урана с уровнем обогащения 20% и выше.

| 2021-01-05T01:46:36+04:00 5 января 2021, 08:26|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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