«Репортеры без границ» осудили задержания журналистов в Беларуси

Международная ассоциация «Репортеры без границ» (RSF) осуждает недавнюю волну репрессий, направленных против журналистов в Беларуси, говорится в заявлении организации, обнародованном в понедельник, 31 августа.

По данным «Репортеров без границ», с 27 августа в Беларуси были задержаны более 50 сотрудников СМИ, многие иностранные журналисты высланы из страны, как минимум 19 белорусских журналистов, сотрудничающих с иностранными СМИ, лишились аккредитации и, как следствие, возможности заниматься журналистской деятельностью в Беларуси. Кроме прочего, речь идет о сотрудниках немецкого общественно-правового телеканала ARD, британской медиакомпании BBC и информагентствах Reuters и AFP.

«Правительство Беларуси изо всех сил старается вытеснить из страны последних международных наблюдателей и лишить собственное население доступа к независимой информации о протестах», — заявил глава немецкого отделения «Репортеров без границ» Кристиан Мир. По его мнению, правительству ФРГ следует воспользоваться своим председательством в Совете ЕС, чтобы добиться санкций в отношении лиц, несущих политическую ответственность за происходящее сейчас в Беларуси. (DW)