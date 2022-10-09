Большинство жителей Великобритании не одобряют работу нового премьер-министра королевства Лиз Трасс, пишет The Guardian. Согласно опросу Observer, личный рейтинг политика даже хуже, чем у ее предшественника Бориса Джонсона в разгар скандала с вечеринками во время действия коронавирусных ограничений.

Как отмечается, деятельность Трасс поддерживают лишь 16% избирателей, а не одобряют ее работу 64% британцев. Газета указывает, что таким образом рейтинг премьера находится на отметке «-47» — это худший показатель среди всех глав британских правительств в опросах Observer.

По информации The Guardian, всего за неделю показатели Трасс упали на 10%. При этом лидер оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер обладает рейтингом «+9», что является существенным разрывом для главного оппонента действующего премьера.