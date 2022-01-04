Рейтинг президента США Джо Байдена в декабре вновь упал до рекордно низкого показателя, снизившись до 44%.

Как передает РИА Новости, об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного телеканалом CNBC.

По данным телефонного опроса, проведенного в 17-20 декабря с участием 1 895 респондентов – зарегистрированных избирателей в возрасте от 18 лет, 56% его участников не одобряют работу президента США.

Отмечается, что в исследовании приняло участие практически равное число сторонников демократов и республиканцев.