Ребенку нанесена тяжелая травма: ТВ и госорганы проявили некомпетентность, а преступница разгуливает на свободе

16 апреля в Бардинском районе произошел шокирующий инцидент: женщина отрезала часть полового органа десятилетнему соседскому ребенку. Удивляет тот факт, что преступница не оказалась под арестом, а выступила на телевидении в эфире программы Bizimləsən на телеканале ATV, с гордостью рассказав о своем поступке всей стране и не испытывая ни капли раскаяния.

Этот эфир вызвал скандал. Деятельность передачи была временно приостановлена, а телеканал оштрафован за показ в эфире программ, которые могут нанести ущерб физическому, психологическому и моральному развитию несовершеннолетних в то время, когда они могут их смотреть.

Вопросов в данном деле много – и они, в первую очередь, касаются некомпетентной работы некоторых средств массовой информации и госорганов. Об этом # заявила исполнительный директор неправительственной организации «Надежное будущее» Кямаля Ашумова.

Выяснилось, что женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забрала ребенка к себе домой на глазах у соседей, у которых она была не на хорошем счету, где нанесла ему увечье. Сделала она это из-за того, что якобы мальчик совершил непристойные действия в отношении ее двухлетней дочери. Почему ей никто не помешал – вопрос. Родители ребенка были на работе, и он оставался с тетей, которая в тот момент по неизвестной причине отсутствовала. Ребенок с кровотечением выбежал из квартиры женщины и добежал до дома, откуда его отвезли в больницу, где смогли оказать всю необходимую медицинскую помощь.

Что касается двухлетней девочки, то, по словам эксперта, с ней поработали специалисты, и выяснилось, что никаких непристойных действий мальчик по отношению к ней не совершал. Однако, также выяснилось, что мать часто оставляет свою малолетнюю дочь без присмотра, та гуляет на улице одна. Женщина, по словам Ашумовой, как оказалось, подвержена вредным привычкам, таким, как употребление алкоголя и наркотических средств. В связи с этим надо не только привлечь ее к уголовной ответственности за то, что она сделала с мальчиком, но и поднять вопрос ограничения ее родительских прав.

«По поводу мальчика женщина и сама поняла и признала, что он ничего ее дочери не делал, но это ее не остановило. Но даже если ребенок и правда совершил бы что-то, есть структуры, куда надо в таких случаях обращаться, а не совершать самосуд.

Ужасает, что эту историю растиражировало телевидение, пригласив на передачу преступницу. Матери ребенка задавали различные вопросы. Мы, как организация, занимающаяся правами детей, много лет говорим о том, что нельзя афишировать имя пострадавшего ребенка, рассказывать о деталях произошедшего, месте проживания ребенка и т.д. Но, несмотря на нашу деятельность, и несмотря на деятельность госструктур, отвечающих за защиту детства, телеканалы, медиаструктуры систематически нарушают права ребенка. Ребенку стыдно выйти на улицу, после того, как о нем растрезвонили по ТВ. А как ему жить дальше, испытывая двойную психологическую травму? К сожалению, никто об этом не задумывается. Те, кто делают такие передачи, должны жестко наказываться и менять форматы»,–подчеркнула она.

В данном случае афишировалось не то, что произошел ужасный случай, виновная в котором должна быть наказана. А женщина в прямом эфире говорила, что все сделала правильно. Такие программы могут послужить дурным примером для других людей, ведь идет пропаганда насилия по отношению к ребенку и самосуда.

Ребенок после операции находится дома, и «Надежное будущее» контактирует с его семьей, а также с госучреждениями района, в котором было совершено преступление. Ведется сотрудничество с ИВ района, комиссией по делам несовершеннолетних, полицейским департаментом, а именно — с детским инспектором, который в курсе дела. В рассмотрении дела принимают участие Госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей, в частности региональный семейный детский центр, который с первых же дней вмешался и начал работу с семьей.

Вопросы, как было сказано выше, не только к работе некоторых СМИ, но и госструктур. Не успел ребенок выйти из больницы, как, по словам Ашумовой, его пригласили для дачи показаний в полицейский департамент, а ведь он еще не пришел в себя. К тому же, с ребенком беседовали без привлечения психолога, хотя он испытал психологический шок.

«Что касается комиссии по делам несовершеннолетних, то, к сожалению, они не смогли дать четкой информации о том, что было сделано. Нам просто сказали: «Этим занимается полицейский департамент». Я такому не удивляюсь, это частое явление. Но меня удивляет жестокое отношение к ребенку в целом, неужели работников вышеназванных госструктур не трогает то, что произошло с ним», – говорит правозащитник.

На сегодняшний день женщина, совершившая преступление, по-прежнему на свободе, она не привлечена к уголовной ответственности.

«Она повсюду говорит, что еще что-то отрежет ребенку, угрожает ему и тот пребывает в состоянии страха. Сейчас семья вынужденно проживает в другом месте, хотя снимать квартиру им материально тяжело. Мы пытаемся помочь семье, а также оказать ребенку психологическую помощь, и в этом плане с ним будет работать региональный центр по поддержке семьи», – сказала Ашумова.

Она подчеркнула, что ее организация свяжется с МВД, чтобы был больший контроль над сложившейся ситуацией. Во-первых, преступница должна быть привлечена к уголовной ответственности, и во-вторых, к работе с ребенком должны подойти иначе.

Пока не удалось связаться со следователем, а детские инспектора не имеют права давать информацию о ходе расследования. Они, имея практику работы с детьми, не могут вмешиваться в данный процесс, но ведь могли бы давать какие-то советы коллегам.

Эксперт подчеркнула, что необходимо придерживаться Конвенции по правам ребенка и закона о правах ребенка Азербайджанской республики. Защита интересов детей должна быть на первом месте.

Надеемся, что ответственные структуры сделают соответствующие выводы и улучшат свою работу, ребенок, получивший тяжелую физическую и психологическую травму, пройдет необходимую реабилитацию, а правосудие восторжествует.