«Реал» объявил о трансфере 18-летнего бразильца Рейньера

Полузащитник «Фламенго» Рейньер перешел в мадридский «Реал», сообщается на официальном сайте «Королевского клуба».

Сумма трансфера составила 30 млн евро. Футболист подписал с мадридским клубом контракт, который будет действовать до лета 2026 года. Бразилец присоединится ко второй команде «Реала» — «Кастилье» после того, как закончит участие в предолимпийском турнире U23 с участием сборной Бразилии.

18-летний Рейньер является воспитанником «Фламенго». Всего он провел за клуб 15 матчей, в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Также хавбек принял участие в 10 матчах за юношескую сборную Бразилии U17 и забил шесть голов. Рыночная трансферная стоимость игрока на сегодняшний день составляет 25 млн евро. (championat.com)