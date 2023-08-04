Пятьдесят человек не выходят на связь после крупного оползня на высокогорном курорте Шови в Западной Грузии, но есть вероятность, что они находятся в числе спасенных.

Как передает # со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявил глава Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили телеканалу «Рустави 2».

В результате оползня, который сошел в Шови 3 августа около 15:00 по местному времени, погибли два человека. Высокогорный курорт оторван от внешнего мира — разрушены мосты и повреждена дорога на въезде в Шови. Спасатели и полиция прибыли на место стихийного бедствия на вертолетах погранполиции МВД.

«Примерно более 150 человек находятся в безопасном месте вместе с пожарными-спасателями и сотрудниками полиции, которых вывезут оттуда прямо с утра на вертолетах. Если завтра погода позволит, к работам по эвакуации подключатся три вертолета», — сказал Мгебришвили.

Он отметил, что поисково-спасательные работы ведутся беспрерывно.

«Мы надеемся и не исключено, что эти 50 человек, с которыми на данном этапе не удается связаться, находятся в рядах и в числе тех, кто находится на той конкретной локации, где сейчас наши пожарные-спасатели и полиция обустроили безопасные зоны. Есть дублированная информация, которую нужно перепроверить и отфильтровать», — отметил Мгебришвили.

Оползень сошел около гостиницы «Сансет Шови». Спустившиеся с горы массы земли разрушили коттеджи, повалили деревья и спустились в реку. В результате река, в которой поднялся уровень воды, смыла мосты.