Российское наступление, как и предполагалось, не достигло целей, которые ставились к сакральной дате 9 мая. Захватить ничего существенного не удалось, как и планируемых окружений украинской армии на Донбассе не произошло.

На некоторых участках в Луганской области концентрация российских войск в 5, а иногда в 7 раз превышает украинские силы, но все напрасно. Продвижения практически нет или оно измеряется в лучшем случае сотней метров. Тем не менее, ситуация под Северодонецком-Краматорском (города образуют одну агломерацию) остается очень напряженной. Противник, несмотря на потери, не оставляет попыток их захвата.

С другой стороны Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали наступательные действия к северу и востоку от Харькова. Решались три задачи.

Первая. Отодвинуть противника от города настолько, чтобы он не мог вести артиллерийские обстрелы городских районов Харькова. Эта задача практически выполнена. Остались только обстрелы ракетным оружием, но они стали производиться значительно реже.

Вторая. Наступая в северо-восточном направлении, ВСУ вышли в непосредственную близость к важному железнодорожному узлу городу Волчанск, расположенному вблизи границы с Россией. Даже только огневой контроль над этим железнодорожным узлом прекратит или серьезно затруднит снабжение изюмской группировки российских войск. В этом случае логистическое плечо должно будет проходить через станции Валуйки в Белгородской области и оккупированный Купянск в Харьковской. Проблема в том, что Валуйки и Купянск уже на пределе своих пропускных возможностей и добавление к ним того, что проходило через Волчанск, превратит оба узла в своего рода пробку. Добавим, что теперь от позиций ВСУ до Купянска около 100 км и это в принципе делает возможным тот или иной огневой контроль станции с помощью западных артиллерийских систем уже доставленных в Украину.

Третья. Выход ВСУ на границы с Россией, есть сведения, что идут бои у пограничного поселка Казачья Лопань, создает угрозу флангового удара в тыл изюмской группировки пока еще наступающей российской армии. Вплоть до ее окружения.

Такое положение заставляет российское командование снять часть сил с изюмского направления и повернуть их против наступающих частей ВСУ. Кроме того, несколько батальонных тактических групп (БТГ) из Белгородской области перебрасываются не под Изюм, а под Волчанск, чтобы попытаться уплотнить российскую оборону.

Так бывает. Готовили окружение частей ВСУ, а теперь сами отбиваются от такой угрозы.

Наступление в Запорожской и Николаевской областях российских войск полностью остановлено, и они перешли к обороне. Попытки наступать на Кривой Рог в Днепропетровской области со стороны Херсонской области полностью провалились с большими потерями. Так что теперь российское командование на юге больше думает об удержании имеющихся позиций и ни о чем больше.

Похоже, что остров Змеиный в северо-западной части Черного моря превращается для российских войск в своего рода легендарную Чернобаевку. Уже три раза украинская артиллерия и БПЛА полностью громили и уничтожали российский гарнизон. При этом были уничтожены размещенные на острове системы ПВО, радиолокационные станции, потоплено три десантных катера и сбит вертолет с личным составом. Интересно, что официальный представитель российского Министерства обороны Игорь Конашенков потери своей армии и флота приписал ВСУ. При этом в отличие от украинского Генерального штаба не представил никаких доказательств. Представляется, что попытки удержать остров Змеиный Россия продолжит. С таким же результатом.

По мере усиления потока западной военно-технической помощи и контрнаступательных действий ВСУ изменяется и дипломатическая позиция Украины.

Еще в марте на переговорах в Стамбуле Киев был готов ограничиться выводом российских войск и восстановлением положения на 24 февраля, то теперь об этом речь не идет.

В интервью британской газете The Financial Times министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба четко обозначил новую позицию Киева. «В первые месяцы войны победа для нас выглядела как вывод российских войск на позиции, которые они занимали до 24 февраля, и оплата нанесенного ущерба. Сейчас, если мы будем достаточно сильны на фронте и выиграем битву за Донбасс, что будет иметь решающее значение для последующей динамики войны, победой для нас в этой войне будет освобождение остальных наших территорий».

Глава украинского МИД добавил, что только поражение России в этой войне позволит Украине вновь открыть свои черноморские порты и возродить экспортную экономику. «Если Киев получит еще большую военную поддержку, мы сможем отбросить их назад из Херсонской области, разгромить Черноморский флот и разблокировать коридор».

На чем основано развитие украинской концепции победы. На нескольких факторах.

Во-первых, уже очевидно, что никакой военной победы в виде разгрома ВСУ Россия не добьется. Сражение за Донбасс показало это со всей очевидностью. Российские войска практически исчерпали свой запас относительно современной техники и вынуждены переходить и снимать с хранения технику 1960-70 гг. выпуска. В каком она находится состоянии можно только догадываться. При этом она не только физически, но и морально устарела, не имеет средств защиты от современного, например, противотанкового оружия. Танки и БТР легко уничтожаются западным бронебойным оружием, поставленным украинской армии, а также дронами-камикадзе, в частности, Switchblade. Этот тактический барражирующий боеприпас показал свою высокую эффективность в борьбе не только с бронированными целями, но и с небольшими пехотными малыми группами.

Западные гаубицы имеют тактико-технические данные, намного превосходящие приблизительные российские аналоги. Приблизительные, так как подобного у российской армии просто нет. Что она уже почувствовала не только на Донбассе, но также под Запорожье и Николаевом.

Во-вторых, Налицо усиление ВСУ по всем параметрам и по мере насыщения западным оружием они перейдут от контрнаступательных действий, как под Харьковом к масштабному контрнаступлению. Если подобная задача будет решена на поле боя, то очевидной становится возможность полного восстановления территориальной целостности Украины, включая Крым. Как пелось в известном советском пропагандистском кинофильме 1930-х гг. «Чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим».

Как сказал в упомянутом интервью Кулеба, «Теперь, если мы будем достаточно сильны на военном фронте и выиграем битву за Донбасс, что будет решающим для дальнейшей динамики войны, то, безусловно, победой для нас в этой войне будет освобождение остальных наших территорий».

В-третьих, Украина будет иметь безусловную поддержку в желании полностью освободить свою территорию. Не только союзников, но и других стран. В телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином последний высказался за территориальную целостность Украины и необходимости срочного прекращения огня. Тем самым Пекин выразил свое неудовольствие действиями Путина. Для Москвы это крайне неприятный сигнал.

Пока в Кремле питают надежды на возможность сохранить за собой уже занятые территории. Кто же им это позволит? Армия и народ Украины точно нет.