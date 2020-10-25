Разведка Венесуэлы обыскивает здание в Каракасе, где проживают испанские дипломаты

Сотрудники Боливарианской службы национальной разведки начали в субботу вечером обыск в здании в Каракасе, в котором проживают испанские дипломаты и представители сил безопасности. Об этом сообщило в воскресенье агентство EFE со ссылкой на свидетелей.

Ранее стало известно, что венесуэльский оппозиционер Леопольдо Лопес покинул территорию резиденции испанского посла в Каракасе, где находился с конца апреля 2019 года. По данным СМИ, он уже покинул страну. Отец оппозиционера заявил EFE, что Лопес собирается направиться в Испанию.

В 2015 году он был приговорен к 13 годам и 9 месяцам тюрьмы за организацию антиправительственных манифестаций, закончившихся столкновениями и гибелью людей. В 2017 году Лопес был переведен под домашний арест, откуда затем сбежал. Тогда оппозиционер заверял, что не намерен просить политического убежища или покидать Боливарианскую Республику.

В июне 2019 года супруга Лопеса прибыла с дочерью в Испанию.(ТАСС)