Соединенные Штаты Америки рассекречивают данные разведки, которые указывают на то, что именно Российская Федерация несет ответственность за подрыв Каховской ГЭС и масштабную техногенную катастрофу. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

По информации двух американских и одного западного чиновника, правительство Соединенных Штатов Америки располагает разведывательными данными, указывающими на Россию, как на виновника атаки на дамбу.

Администрация президента Джо Байдена работала над тем, чтобы рассекретить часть разведданных и поделиться ими еще во вторник днем. (УНИАН)