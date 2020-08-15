Разрешена деятельность кафе и ресторанов

Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана принял решение о смягчении карантинного режима, объявленного на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Евлаха, Масаллы, Джалилабада, Мингячевира, а также Абшеронского, Бардинского, Сальянского, Хачмазского, Геранбойского и Гёйгёльского районов.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабмине.

Соответствующим постановлением Кабинета министров, с 18 августа 2020 года объектам общественного питания разрешено оказывать услуги на открытом воздухе. Объектам общественного питания, ресторанам, кафе и чайным домам на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Евлаха, Масаллы, Джалилабада, Мингячевира, а также Абшеронского, Бардинского, Сальянского, Хачмазского, Геранбойского и Гёйгёльского районов разрешено обслуживать клиентов на открытом воздухе с 09:00 до 22:00 (за каждым столом должно быть не более человек и не допускается использование кальянов).

| 2020-08-15T10:45:38+04:00 15 августа 2020, 10:45|12345 (Пока оценок нет)
|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss