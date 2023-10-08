Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эйдриенн Уотсон заявила, что разморозка активов Ирана на сумму $6 млрд в рамках сделки по обмену заключенными с США никак не связана с атаками ХАМАС на Израиля. Заявление было опубликовано ею в социальной сети X.

«Я могу уточнить факты: ни одного цента из этих средств не было потрачено, а когда они будут потрачены, их можно будет потратить только на такие вещи, как продукты питания и лекарства для иранского народа. Эти средства не имеют абсолютно никакого отношения к ужасающим нападениям, и сейчас не время распространять дезинформацию», — подчеркнула она.

До этого в США заявили о возможной повторной заморозке активов Ирана.

Соглашение об обмене пяти американских военнопленных на разморозку части активов Ирана была достигнута 10 августа. Переговоры по обмену длились около двух лет. (gazeta.ru)