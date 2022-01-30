Утечка нефти произошла в пятницу вечером на эквадорском нефтепроводе тяжелой сырой нефти (OCP). Об этом сообщила в ночь на субботу пресс-служба президента страны.

«28 января в 17:06 произошел разрыв нефтепровода тяжелой сырой нефти в районе Пьедра-Фина, провинция Напо, в результате камнепада, вызванного сильными дождями в регионе, что привело к повреждению четырех труб», — говорится в заявлении, размещенном в Twitter. На кадрах с места аварии, размещенных пользователями соцсети, видно, как нефть под напором бьет из труб, загрязняя растительность и почву в районе инцидента, льется потоками по земле вдоль трубопровода, идущего из эквадорской Амазонии в порты на тихоокеанском побережье.

По информации нефтетранспортной компании, аварийный участок нефтепровода находится вне зоны непосредственного контакта с водными источниками. Специалисты приступили к устранению неполадок, предпринимаются меры по недопущению заражения источников питьевой воды. Отмечается, что подача сырья по нефтепроводу контролируется, авария не повлияет на транспортировку и экспорт углеводородов. Сведения об объемах утечки и площади загрязнения не приводятся.

Как сообщает местный телеканал Ecuavisa, ежедневно по нефтепроводу OCP протяженностью 500 км перекачивается 530 тыс. баррелей сырой нефти.