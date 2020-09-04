Растет или падает зависимость от нефти при балансирующей бюджет цене $35 за баррель?

Несмотря на существенное снижение доходов Государственного нефтяного фонда, его расходы в текущем году будут увеличены из-за роста трансфертов в государственный бюджет.

В начале недели бюджет Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) претерпел ожидаемые изменения, обусловленные снижением доходов от нефти и ростом объема финансовых перечислений в государственную казну. Доходная статья в бюджете суверенного фонда значительно сократилась, а расходная претерпела изменение в сторону роста, обнажив значительное отрицательное сальдо.

Согласно поправкам, опубликованным на сайте главы государства, доходы ГНФАР на текущий год пришлось понизить с 12 млрд. 384 млн. 88,2 тыс. манатов до 7 млрд. 832 млн. 893,4 тыс. манатов. Расходы, напротив, возросли до 12 млрд. 439 млн. 910,3 тыс. манатов. В результате прогнозируемый дефицит бюджета ГНФАР достиг 4 млрд. 607 млн. 16,9 тыс. манатов. В долларовом эквиваленте доходы фонда сократились к прошлогодним на 36,8% — с $6,2 млрд. до $3,9 млрд., а расходы увеличились на 7,3% — с $6,8 млрд. до $ 7,3 млрд.

О том, что параметры бюджета Госнефтефонда будут пересмотрены, экономисты говорили еще на заре падения нефтяных индексов в мае текущего года. Особо отмечалось, что первоочередная необходимость находится в плоскости пересмотра бюджета Госнефтефонда, ведь в сложившейся ситуации невозможно обеспечить его доходную часть. Поскольку пересмотр параметров бюджета ГНФАР связан с резким падением нефти, балансирующая бюджет цена барреля понижена с $55 до $35.

Снижение доходов фонда обусловлено не только падением мировых цен на нефть, но также уменьшением доходов от управления активами ГНФАР, отметил ученый-экономист Губад Ибадоглу. Таким образом, чистый доход от продажи углеводородов на долю Азербайджанской Республики уменьшился с 10 млрд. 563 млн. манатов до 6 млрд. 646 млн. манатов. В то же время доходы от размещения и управления валютными активами ГНФАР упали с 1 млрд. 31 млн. манатов до 390 млн. 343 тыс. манатов. Несмотря на снижение доходов фонда, трансферты ГНФАР в бюджет были повышены путем отказа от бюджетного правила. В главном документе текущего и последующего финансового года временно упразднен механизм, снижающий зависимость бюджета и внутренних экономических условий от цен на энергоносители.

Несмотря на снижение сразу на $20 балансирующей цены нефти в госбюджете текущего и следующего года до $35 за баррель, верхний предел трансфертов из Государственного нефтяного фонда в госказну, который действовал в соответствии с новыми бюджетными правилами в финансовом документе этого года, соблюдаться уже не будет. Бюджетное правило стало применяться в нашей стране годом раньше. Это специальный финансовый механизм для ограничения и регуляции бюджетной политики. Многие международные эксперты считают его эффективным инструментом для снижения зависимости бюджета от цен на энергоносители для сырьевых стран. Отказ от упомянутого инструмента означает одно – доля отчислений из Госнефтефонда в государственную казну будет расти.

Как уже говорилось, трансферты из ГНФАР в бюджете этого года уже увеличены с утвержденных 11 млрд. 350 млн. манатов до 12 млрд. 200 млн. манатов. В результате сумма трансферта из нефтефонда в бюджет возросла на 850 млн. манатов или на 7,5%, а доля нефтяных доходов казне достигла 58%.

На это обстоятельство указали опрошенные нами эксперты. По свидетельству юриста и финансиста Акрама Гасанова, трансферты из нефтяного фонда в бюджет продолжат расти из-за проблем в сломленной пандемией и карантином ненефтяной экономике. Среднегодовая стоимость барреля в $35 за бочку в бюджетах двух лет заложена ниже текущих индексов на $10, несмотря на прогнозы экспертов о возможном росте нефтяных индексов, говорит собеседник, и хотя консервативный подход к базовой цене нефти поможет предвосхитить возможные риски ее падения, но не лишен лукавства:

«Возможность негативного сценария есть всегда, и $35 балансирующей госбюджет цены, конечно же, помогут избежать рисков. Но скорее всего, нефть в наступающем году вырастет, и авторы проекта бюджета ожидают этого. С этой точки зрения, консервативный подход к нефти в госбюджете, больше психологический и пропагандистский ход. Поскольку в следующем году с повышением цены нефти и ослаблением неуглеводородных отраслей, появится возможность продолжить увеличивать трансферты из Госнефтефонда в государственный бюджет, ссылаясь на излишки. Наконец, при низкой заложенной в бюджете цене нефти не придется прибегать к такой непопулярной мере, как коррективы в основной финансовый документ страны».

По мнению председателя Общества международных экономических исследований Ekonomiks, профессора Фикрета Юсифова, зависимость от нефти необходимо снижать путем развития ненефтяного сектора экономики. «Именно снижение зависимости экономики от нефти и нефтепродуктов является важнейшим условием экономического роста, финансовой стабильности и устойчивости нашей валюты», — уверен экономист.

Но с этим утверждением согласны не все эксперты. Так, по свидетельству доктора экономических наук, профессора UNEC Эльшада Мамедова, преобладание нефтяных доходов является вполне адекватным и оправданным, поскольку нефтяной сектор дает основу национального дохода и, безусловно, фискальная нагрузка на углеводородные сферы должна быть адекватной ее роли в экономике.