«Расслабляться не стоит, тем более под успокаивающие заявления из Москвы»

Прошла вроде бы обнадеживающая новость по Украине – Шойгу объявил об отводе войск. Как известно, Россия в последние недели перебросила в Крым и к границе с Донбассом около 120 тысяч солдат и офицеров, вызвав в Украине и на Западе опасения, что Москва готовится к войне с Украиной. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что его страна будет еще энергичнее добиваться членства в НАТО.

А Москва объясняла переброску войск реакцией на «угрожающие действия» Североатлантического альянса.

Но уже в четверг Россия объявила о возвращении в пункты постоянной дислокации десятков тысяч военнослужащих, которые в последние недели были переброшены к границе с Донбассом и в аннексированный Крым. Соответствующий приказ министра обороны РФ Сергея Шойгу был обнародован 22 апреля в пресс-релизе министерства.

По словам Шойгу, отвод войск начнется уже 23 апреля и завершится к 1 мая. Министр объяснил это «успешным завершением учений». «Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны. В связи с этим мною принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах», — заявил Сергей Шойгу.

Вот что это значит? Что Москва, как говорится, сдала назад? Не выдержала того политического и иного давления, которое было оказано на нее в последние недели? Или это иллюзии, и уроком для Кремля произошедшее вовсе не стало?

На эти вопросы # отвечают известные иностранные эксперты.

Михаил Гончар, президент Центра глобалистики «Стратегия ХХI», главный редактор журнала «Черноморская безопасность» (Украина):

— Трактат Сунь Цзи гласит, что война – это путь хитрости и обмана. Путинский режим – генератор лжи и агрессии. Поэтому не стоит обольщаться декларируемым Шойгу отводом войск. В большей степени это касается сухопутных войск, десантников. Касательно авиации и сил флота, то они никуда не денутся. Части Воздушно-космических сил и Черноморского флота и так работают со своих баз.

Скорее всего, отводом сил маскируется ротация одних частей на другие. Понятно, что внушительная группировка сил, подтянутая к границе с Украиной, не может все время пребывать в состоянии повышенной боеготовности. Тем более в полевых условиях неблагоприятной, холодной весны этого года и продолжающейся эпидемии коронавируса.

А ряд частей никуда не возвращается. Например, 56-я десантно-штурмовая бригада, которая, кстати, зверствовала в Баку в 1990-м (Qanlı Yanvar), теперь будет постоянно базироваться уже не в российском Камышине (на Волге), а в Феодосии, в оккупированном Крыму. Части 41-й армии вроде бы возвращаются в места дислокации в Сибири, но оружие и техника остаются на полигоне Погоново в Воронежской области вблизи границы с Украиной с легендой прикрытия для дальнейшего участия в учениях «Запад-2021» в сентябре. Пока что на месте в Крыму остается и 38-я гвардейская бригада управления ВДВ из подмосковных Медвежьих Озер.

Вероятно, что дальнейшие действия против Украины поставлены на некоторую паузу, обусловленную намерением Кремля завершить строительство Северного потока-2, что было бы невозможным в случае начала военной операции против Украины.

Также делается ставка на “перезагрузку” отношений с США. Вашингтону предлагается обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга. Понятно, что под своими “внутренними делами”, Кремль имеет в виду не только собственно Российскую Федерацию, но и все постсоветское пространство с полной свободой действий на нем и гарантией невмешательства США в защиту Украины и других независимых государств. Поэтому, расслабляться не стоит, а тем более под успокаивающие заявления из Москвы.

Стейнар Гил, западноевропейский дипломат в отставке, экс-посол Королевства Норвегия в Азербайджане:

— Скорее всего, Россия своими передвижениями войск просто хотела посмотреть реакцию людей, и себя показать. Никаких угрожающих действий со стороны НАТО не было, конечно.

Но не думаю, что изначально Москва планировала возобновление войны с Украиной. Война с Украиной вряд ли в интересах России. Представьте себе, какую реакцию вызвало бы такое действие. У России сейчас достаточно других проблем: Алексей Навальный и всё, что с ним связано, дипломатическая война с Чехией, Северный поток-2, усиленные санкции.

Ярослав Божко, глава Центра политических исследований «Доктрина» (Украина):

— Удаление войск (причем, далеко не всех) с украинской границы — это жест в ответ на приглашение на климатический саммит с возможностью разговора для Путина и Байдена.

Главной целью РФ было давление на Запад с целью получения уступок и возвращение переговорных позиций. И вопрос Украины для РФ тут не единственный: таким образом оказывалось влияние и на кейс с Северным потоком-2, и с ситуацией в Сирии, и многое другое.

Вопреки тому, что рассматривать давление РФ на Украину сугубо в русле конфликта двух стран некорректно, напряжение никуда не девается, и заявленное отведение войск может быть далеко не полным. Сегодня украинская разведка заявила о подготовке россиянами вооруженных провокаций в ближайшие недели и отвод может быть ещё одним фактором сокрытия реальных планов РФ.