Распродажу тюрем проведут в Украине

Большую распродажу тюрем планируют провести в Украине с 6 августа. Об этом сообщает пресс-служба украинского Министерства юстиции в среду, 5 августа, передают украинские СМИ.

Отмечается, что торги проведут на территории Ирпенского исправительного центра под Киевом.

— Министр юстиции Денис Малюська примет участие в мероприятии, посвященном началу большой распродажи тюрем, которая будет проходить на территории первого объекта, который будет выставлен на продажу: государственного учреждения «Ирпенский исправительный центр», — говорится в сообщении.

Во время первой распродажи планируется раскрыть дальнейшие планы по продаже тюрем страны. Также украинский министр расскажет, на что будут потрачены полученные деньги.

Ирпенский исправительный центр пустует с августа прошлого года. На торги выставили объекты недвижимости учреждения.
| 2020-08-05T08:08:03+04:00 5 августа 2020, 10:01|12345 (Пока оценок нет)
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