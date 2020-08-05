Распродажу тюрем проведут в Украине

Большую распродажу тюрем планируют провести в Украине с 6 августа. Об этом сообщает пресс-служба украинского Министерства юстиции в среду, 5 августа, передают украинские СМИ.
Отмечается, что торги проведут на территории Ирпенского исправительного центра под Киевом.
— Министр юстиции Денис Малюська примет участие в мероприятии, посвященном началу большой распродажи тюрем, которая будет проходить на территории первого объекта, который будет выставлен на продажу: государственного учреждения «Ирпенский исправительный центр», — говорится в сообщении.
Во время первой распродажи планируется раскрыть дальнейшие планы по продаже тюрем страны. Также украинский министр расскажет, на что будут потрачены полученные деньги.
Ирпенский исправительный центр пустует с августа прошлого года. На торги выставили объекты недвижимости учреждения.