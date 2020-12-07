Рашид Агамалиев: Указ Президента Ильхама Алиева не был выполнен

Тема национальной анимации не раз обсуждалась экспертами, журналистами и профессионалами, однако по сей день возрождение этой отрасли кинематографа находится в подвешенном состоянии.

О надеждах, проблемах, и конкретных шагах на эту тему корреспондент # поговорил с известным продюсером и режиссером, директором Международного фестиваля ANIMAFILM Рашидом Агамалиевым:

— На днях Казахстанский полнометражный анимационный фильм «Музбалак» стал лучшим анимационным фильмом сразу на двух международных кинофестивалях в Швеции и Индии. Рашид, почему на ваш взгляд таких успехов нет в азербайджанской анимации?

— Это очень хороший вопрос. Чтобы на него ответить, нужно сопоставить два опыта – казахстанский и наш.

Чтобы снять полнометражную картину, анимационное кино той или иной страны должно достичь определенного уровня развития. Опыт Казахстана очень интересный и достоин внимания. Во-первых, у казахов есть высшее образование в области анимации, конкретно, кафедра «Режиссура анимации» при Казахской национальной академии искусств имени Жургенова. Выпускники этой кафедры работают на киностудии «Казахфильм» и создают свои собственные студии. В Казахстане есть две анимационные ассоциации и даже Международный фестиваль анимации AMEN. В 2001 году на киностудии «Казахфильм» было возобновлено регулярное производство, что позволило снять аж три (!) полнометражных фильма, многосерийный сериал, десятки короткометражных фильмов.

Это колоссальный опыт, десятки квалифицированных профессионалов! А в 2019 совершился самый настоящий прорыв — указом Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева вышел закон «О кинематографии», который позволил создать Государственный центр поддержки национального кино. В 2020 году центр выделил 1 млрд. 100 млн. тенге (около 2.5 миллионов долларов) на производство 5 новых анимационных фильмов. Киноцентр также поддерживает Международный фестиваль анимации AMEN.

А в Азербайджане, к сожалению, до сих пор нет высшего образования в области анимации, и как следствие, острый недостаток кадров. Нет анимационной ассоциации, нет поддержки частного сектора…

Даже указ Президента Ильхама Алиева от 1 марта 2019 года о подготовке «Концепции развития кинематографии Азербайджана» не был выполнен!

Международный фестиваль анимации Animafilm так и не получил государственную поддержку, несмотря на то, что уже три года ведет серьезную работу на международном уровне. Это все не могло не отразиться на нынешнем состоянии национальной анимации.

Невзирая на все сложности, хотелось бы отметить несколько позитивных моментов в области развития кино и анимации у нас в стране. В Министерстве культуры были проведены долгожданные реформы, пришла молодая и талантливая команда, которая внушает большие надежды.

Новый руководитель отдела кино, талантливый режиссер Руфат Гасанов делает все возможное, чтобы национальное кино встало на ноги. Я уверен, что его усилия в скором времени дадут позитивные результаты. Кроме того, в стране продолжают работу анимационные студии, которые получают признание в Азербайджане и за рубежом.

Фильм студии «Azanfilm» «Мой маленький принц» стал победителем Международного кинофестиваля в Южной Корее (8th Seoul Guro International Kids Film Festival) в категории Bright Future. Студия «HarmonyofChaos.lab» сняла очень красивый анимационный ролик про возвращение Карабаха, который стал настоящим хитом в социальных сетях. И таких примеров множество…

— Можно много размышлять о том, что наша анимация на затянувшейся паузе, но вы тот человек, который прикладывает немало усилий для того, чтобы изменить эту ситуацию. Что в этом направлении нужно сделать в первую очередь?

— Да, я за конкретные шаги. В первую очередь нужно исполнить указ Президента Ильхама Алиева от 1 марта 2019 года о подготовке «Концепции развития кинематографии Азербайджана». Этим уже занимается Министерство культуры.

— А в целом, есть ли у вас четкий план по реанимации азербайджанской анимации?

— Конечно. Свои мысли я оформил в новом письме, которое направил Президенту Ильхаму Алиеву. Вот мои основные тезисы: создание кафедр и факультетов анимационного кино в ВУЗах страны, подготовка документа «Стратегия развития азербайджанской анимации» при участии анимационной общественности страны, выделить 10 миллионов манатов, предусмотренных в госбюджете Азербайджана на 2021 год на развитие азербайджанской анимации.

Безусловно, кризис национальной анимации, напрямую связан с кризисом национального кинематографа. Многих кинематографистов и мультипликаторов очень радует тот факт, что в последнее время со стороны государственных структур, общественных организаций, частных студий и независимых специалистов предпринимаются меры для развития кинематографа в нашей стране.

Однако, мы обеспокоены тем, что могут повториться прежние ошибки, и что азербайджанской анимации опять не будет уделено должного внимания.

— У нас ведь есть свои традиции в анимации, и кроме того, никто не отменял интерес к детскому контенту…

— Это вопрос национального значения. По данным Государственного комитета статистики Азербайджана, в нашей стране на 2020 год проживает 2 256 700 детей до 14 лет. Было бы большой ошибкой не воспользоваться потенциалом анимационного кино и не подарить этим детям возможность смотреть качественные мультфильмы на родном языке. Ведь анимация способствует развитию общечеловеческих, культурных ценностей в ребенке, носит развлекательный, просветительский характер, имеет мощнейший образовательный и политический потенциал, формирует в детях любовь к Родине и родному языку.

Анимация, пожалуй, является самым лучшим средством для формирования в детях и подростках всего самого прекрасного.

— Фестиваль Animafilm, который вы с большим успехом проводите уже много лет, дает свои результаты?

— Думаю, что мы смогли достигнуть главной цели – дали понять, что нам не безразлична судьба национальной анимации. В какой-то степени нам удалось объединить анимационную общественность, подарить много радостных мгновений детям и взрослым, обогатить культурную жизнь Азербайджана.

Мы стимулируем производство новых азербайджанских мультфильмов, организовываем множество образовательных программ во время фестиваля и в течение года (Animafilm School), каждый год награждаем победителей ценными призами. По нашей инициативе призер лучшего азербайджанского анимационного фильма в 2021 году посетит всемирно известный международный фестиваль анимации Annecy.

В 2018 году мы издали книгу «Азербайджанская анимация». Книга написана в научно-популярном стиле и рассказывает об истории этого искусства в нашей стране с 30-ых годов до наших дней. Над книгой работало 13 киноведов из Азербайджана, России, Турции, Чехии и Ирана.

В 2018 году мы дублировали на азербайджанский язык двухсерийный мультфильм «Про Джиртдана-великана».

С 2019 года, в сотрудничестве с Министерством культуры и английской компанией Kino Klassika Foundation, работаем над реставрацией фильма «Джиртдан» (1969).

В октябре 2019 года, на церемонии закрытия второго фестиваля Animafilm, мы направили открытое письмо Президенту Азербайджана, в котором коротко описали проблему национальной анимации. На сегодняшний день, письмо подписало 280 человек, среди них, уважаемые азербайджанские и иностранные мультипликаторы, директора международных фестивалей, родители и дети.

Третий фестиваль Animafilm прошел с 14 по 18 октября, и стал единственным культурным офлайн мероприятием нашей страны во время войны. Темой третьего фестиваля была «Дети Азербайджана». Было сформировано детское жюри, состоящее из 31 ребенка, и организовано три театральных воршопа, двухдневный мастер-класс по кукольной анимации и онлайн просмотры анимационных фильмов.

Награду «Золотой Кораблик за вклад в развитие азербайджанской анимации» получил автор мультфильма «Человек в лесу» Хафиза Акперова. Было выбрано 15 победителей в 13 международных и локальных конкурсах.

Мы организовываем регулярные конференции и круглые столы на тему национальной анимации. В 2017 году, при поддержке Азербайджанского Государственного Университета Культуры и Искусств, была организована конференция на тему «Современная азербайджанская анимация», на которую были приглашены все активные анимационные студии нашей страны.

В 2018 году был проведен первый круглый стол на тему «Будущее азербайджанской анимации», на котором было принято решение создать Международный фестиваль анимации Animafilm.

В 2019 году в рамках второго фестиваля Animafilm была организована конференция на тему «50-летие азербайджанской анимации». А в январе 2020 года в кинотеатре «Низами» был организован второй круглый стол на тему «Будущее азербайджанской анимации».

На всех этих встречах участники-студии делятся опытом и обсуждают важные вопросы отечественной анимации.

— То есть, проделана колоссальная работа…

— Безусловно. За эти четыре года наша команда проделала колоссальную работу в области развития анимационного кино в Азербайджане. Все это стало возможно благодаря многочисленным друзьям и волонтерам, нашим спонсорам и Министерству культуры.

К сожалению, Министерство культуры не смогло оказать нашим проектам финансовую помощь. Тем ни менее, мы благородны руководству министерства за предоставленные помещения для проведения наших мероприятий и освещение нашей деятельности в прессе.

— Могли бы вы озвучить свою мечту, связанную с азербайджанским кино и анимацией?

— Я верю в сверхзадачу культуры, в ее предназначение для человечества. Для меня, эта сверхзадача заключается в развитии духовного и нравственного потенциала людей, стремление к идеалу. Азербайджан, будучи молодой и перспективной страной, должен внести свой вклад в развитие мировой культуры. Кино и анимация являются, пожалуй, самыми сильными инструментами для осуществления этой цели.

Я мечтаю, чтобы сфере культуре в Азербайджане уделялось как можно больше внимания. Я мечтаю, чтобы наши дети росли в свободном, здоровом и креативном обществе.