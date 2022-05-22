Лоукостер из Саудовской Аравии flyadeal выполнил первый в истории страны рейс, экипаж которого состоял только из женщин. Об этом сообщает Al Arabiya.

Как объявил представитель компании Эмад Эскандарани, это поворотный момент для женщин, обретающих все больше возможностей в стране.

Рейс был выполнен в четверг, 19 мая, из столицы страны Эр-Рияд в город Джидда. Экипаж составили семь женщин, шесть из которых — в том числе, бортпроводницы и второй пилот, — являются уроженками Саудовской Аравии. Командиром экипажа стала пилот иностранного происхождения.

Лоукостер flyadeal — дочерняя компания флагманской авиакомпании Саудовской Аравии Saudia.

В 2019 году женщина в Саудовской Аравии впервые выполнила рейс в качестве второго пилота. Это была девушка по имени Ясмин Аль-Маймани, которая перед этим прошла шестилетний курс обучения и получила лицензию на управление воздушным судном.