Рашид Агамалиев: Мы хотим добиться признания анимации на государственном уровне

В Баку и Шеки 14-18 октября состоится III Международный фестиваль анимационных фильмов ANİMAFİLM. Победитель отправится на Международный фестиваль анимационных фильмов Annecy, который пройдет во Франции в 2021 году и получит профессиональную аккредитацию MİFA. Работы на фестиваль принимаются до 30 июня.

В интервью # директор ANIMAFILM, продюсер и режиссер Рашид Агамалиев раскрыл самые интересные детали, связанные с организацией предстоящего события:

— Какие ожидания от третьего Международного фестиваля анимации?

— Ожидания очень большие. Мы хотим, чтобы анимацию начали воспринимать всерьез. Это великое искусство, которое необходимо нашим детям и культуре в целом. Планы у нас грандиозные – мы хотим добиться признания анимации на государственном уровне. Чтобы у нас в стране было наконец-то создано высшее образование в области анимации, и чтобы частным студиям выделялись средства на производство анимации. Наше открытое письмо Президенту Ильхаму Алиеву подписало 252 человека – иностранные и местные профессионалы, родители и дети. Мы уверены, что нас услышат.

Третий фестиваль, думаю, будет поворотным, так как в этом году мы его организовываем при поддержке Министерства культуры и Исполнительной власти города Шеки. Фестиваль будет веселее, ярче и с большими призами! Тема анимации в этом году – Франция.

— Именно в эту страну отправится победитель фестиваля… Какое количество заявок вы ожидаете, и насколько растет интерес к фестивалю?

— Такой приз стал возможным благодаря сотрудничеству с посольством Франции, Французским институтом (IFA) в Азербайджане и Международным фестивалем анимационных фильмов в Анси. Этот приз будет вручен именно за лучший азербайджанский анимационный фильм – таким образом, мы хотим стимулировать развитие национальной анимации. Для победителя попасть на фестиваль в Анси будет огромной удачей, ведь это самый большой и престижный фестиваль анимации в мире!

Интерес к нашему фестивалю растет с каждым годом, прием работ еще не закончился, но мы уже получили 203 заявки из 48 стран! К сожалению, заявок из Азербайджана каждый год бывает очень мало, в прошлом году, к примеру, поступил всего лишь один анимационный фильм. В этом смысле наш фестиваль отражает истинное положение дел с анимацией в стране.

— Главные новшества фестиваля этого года?

— Число фестивальных дней было увеличено до пяти. Впервые фестиваль пройдет сразу в двух городах – в Баку и в Шеки. Открытие, вся конкурсная программа, показ французских фильмов, воркшопы номинанта на премию OSCAR Дарьи Кащеевой и многие другие мероприятия пройдут в Баку. Последние два дня пройдут в Шеки, где участники и зрители примут участие в интересных экскурсиях по историческим достопримечательностям, и на церемонии закрытия будут объявлены победители фестиваля.

В этом году мы также увеличили число конкурсных категорий до 11. Среди категорий, есть например, «Анимация, созданная детьми» или «Лучший азербайджанский сценарий для короткометражного анимационного фильма». Победитель последней категории получит ценную фотокамеру. Этот приз мы учредили благодаря партнерству с Представительством Европейского союза (ЕС) в Азербайджане.

В этом году мы еще больше уделим внимания детям – было сформировано детское жюри и планируется специальная детская программа.

— И вкратце об уровне участников предыдущих конкурсов…

— У нас международный фестиваль и уровень работ очень высокий. Невероятно, но факт, победитель нашего фестиваля в 2018 году ирландский режиссер Луиза Багналл и победитель фестиваля в 2019 году чешский режиссер Дарья Кащеева, были номинированы на премию ОСКАР! Остальные участники фестиваля тоже имеют очень успешные фильмы и сценарии. В этом смысле местным авторам очень сложно соревноваться с такими гигантами. Во многом, из-за того, что у нас в стране нет профессионального образования в области анимации. Именно поэтому мы приняли решение создать национальную секцию, где отдельно оцениваются только азербайджанские анимационные фильмы и сценарии.