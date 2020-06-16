Рашад Махмудов: «Для лечения Бахрама Багирзаде принимаются все необходимые меры»

«Лечение подключенного к аппарату ЭКМО заслуженного артиста Бахрама Багирзаде продолжается. На сегодняшний день отсутствие отрицательной динамики состояния его здоровья, а также незначительные положительные изменения в лабораторных анализах являются обнадеживающими».

Об этом в ответ на запрос Report сообщил начальник Центра научной практики и обучения Управления медицинской службы Государственного таможенного комитета, депутат Рашад Махмудов.

Он отметил, что согласно мировому опыту, лечение пациента с поражением легких не может дать положительный результат в короткие сроки: «Самое главное — сохранить функции других органов в медицинском плане и продолжить работу аппарата ЭКМО. Вероятно, этот метод лечения будет длиться долго».

Р.Махмудов в то же время сказал, что вопрос о пересадке легких Б.Багирзаде не стоит на повестке: «В этом состоянии не может идти речи о пересадке органа, эта практика наблюдается во всем мире. Пересадка может быть выполнена в особых случаях».

По словам врача, для лечения Бахрама Багирзаде принимаются все необходимые меры.

Отметим, что заслуженный артист Азербайджана Бахрам Багирзаде заразился коронавирусной инфекцией. 13 июня он был переведен из больницы, в которой проходил лечение, в отделение реанимации Центрального таможенного госпиталя.

Поскольку более 90% легочной ткани заслуженного артиста повреждено, его подключили к аппарату ЭКМО.

Лечение Багирзаде находится под непосредственным контролем первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.

Экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО) — инвазивный экстракорпоральный метод насыщения крови кислородом при развитии тяжёлой острой дыхательной недостаточности.