«Полиция даже по рации не сообщила нам, что в здание посольства Азербайджана пытается ворваться вооруженный человек».

Как сообщает АПА, об этом сказал Махир Иманов, раненый во время террористического нападения на посольство Азербайджана в Иране.

Он сказал, что террорист прострелил ему левую ногу: «Я хотел помочь Васифу (Васиф Тагиев – ред.), и тогда почувствовал, что ранен в ногу, и не могу двигаться. Если бы сотрудник охраны Васиф вовремя не отреагировал, то произошла бы очень большая трагедия. На верхних этажах живут сотрудники посольства. Он много стрелял, три пули попали мне в руку. Левая нога уже была ранена. Еще одна пуля попала в правую ногу. Никто не оказал первую медицинскую помощь. По дороге я слышал, что больницу предупреждали о том, что везут раненого. Клиника нас не приняла, и мы вынуждены были поехать в другую больницу. Меня прооперировали спустя 5 часов».