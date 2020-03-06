Рай для коронавируса: в Центр обмена транспорта «Кёроглу» прибывают «дезинфицированные» автобусы? — ФОТОФАКТ

Пожалуй, самой обсуждаемой темой в последние дни не только в Азербайджане, но и во всем мире стала распространяющаяся эпидемия коронавируса. Уже прекращены занятия во всех учебных заведениях страны для профилактических санитарно-гигиенических работ. Осуществляются профилактические меры и в жилых зданиях.

Для профилактики предотвращения распространения коронавируса также ведутся санитарно-гигиенические работы в общественном транспорте. В автобусах Bakubus пассажиров даже информируют о профилактических мерах и призывают соблюдать личную гигиену. Помимо этого, посредством микрофонов в Центрах обмена транспорта также ведется информирование пассажиров.

Но если в автобусах Bakubus пассажиры могут чувствовать себя в относительной безопасности из-за проводимой дезинфекции, то не пользующиеся услугами этой госкомпании люди ежедневно подвергаются потенциальной опасности. Несмотря на то, что Бакинское транспортное агентство (БТА) создало штаб в целях предотвращения распространения коронавируса, а также распространяет в СМИ информацию о том, что в пассажирских автобусах регулярно проводится дезинфекция, приводимые фотоснимки говорят о том, что владельцы некоторых маршрутных линий игнорируют потенциальную опасность.

Эти фотоснимки были сделаны сегодня утром в автобусе маршрута № 216. Как видно, в салоне автобуса царит полная антисанитария. Судя по всему, автобусы этого маршрута не очищаются от грязи и пыли достаточно долгое время, что чревато опасными последствиями для здоровья пассажиров.

Хотя представители БТА заявляют о том, что в автобусах регулярно проводится дезинфекция, а в последние дни проводится полная дезинфекция автобусов различных маршрутов на их конечных остановках в качестве превентивной меры от коронавируса, но им все же стоит хотя бы взглянуть на автобусы, прибывающие в Центр обмена транспорта «Кёроглу». Даже внешний вид этих автобусов говорит о том, что эти транспортные средства довольно долгое время не очищали. А если представители БТА потрудятся ознакомиться еще с салоном этих автобусов, то могут заметить и грязные поручни, сидения и двери. Так что представителям штаба БТА уже пора перейти от общих слов к конкретным действиям.