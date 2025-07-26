27 июля в целях обеспечения удобного и безопасного передвижения зрителей, которые примут участие в концерте всемирно известного исполнителя Джастина Тимберлейка на Бакинском Олимпийском стадионе, а также для предотвращения заторов на дорогах, Азербайджанским агентством наземного транспорта будут выделены специальные автобусы.

Как сообщили в Агентстве, транспортировка зрителей на стадион будет осуществляться с 16:00 до 20:00 от станций метро «Кёроглу» (Центр транспортного обмена), «Гара Гараев», «28 Мая» и «20 Января». После завершения концерта автобусы будут курсировать в обратном направлении, начиная с 23:00.

Транспортировка будет организована бесплатно, всего будет задействовано 80 автобусов. Участникам мероприятия рекомендуется воспользоваться автобусами вместо личных автомобилей.