Работающим лицам разрешения будут выдаваться через портал icaze.e-gov.az

В период ужесточенного карантинного режима лица, работающие в соответствующих структурах, определенных перечнем, составленным на основании решения Кабинета министров Азербайджанской Республики, смогут передвигаться по служебному удостоверению, а также после внесения в портал icaze.e-gov.az информации с использованием электронной подписи работодателя.

Как сообщает Report, об этом говорится в решении Оперативного штаба при Кабинете министров о продлении особого карантинного режима на территории страны.

В постановлении отмечается, что сведения о сотрудниках соответствующих государственных учреждений и частных юридических лиц, а также о членах некоторых волонтерских организаций должны вноситься в портал icaze.e-gov.az с 10:00 9 декабря 2020 года.