Работать нельзя, но по кредиту платить обязан – как быть ипотечным заемщикам?

С начала месяца в редакцию поступают запросы граждан, вынужденных платить ипотечные кредиты. Так, уже в начале месяца у многих наступают сроки ежемесячных оплат по ипотеке, а банки уже принялись извещать об этом заемщиков. Несмотря на приостановленную хозяйственно-экономическую деятельность, закрытые рабочие места и запрет выходить из дома, об отсрочке на текущий момент нет и речи.

Где в таком случае затерялась логика? По информации ряда опрошенных нами банковских служащих, кредитные каникулы по ипотеке на уровне финансовых структур даже не обсуждаются.

Как это понимать и где взять деньги гражданам, вынужденным по решению правительства оставаться дома? К сожалению, найти ответы на этот и прочие вытекающие вопросы редакция не смогла ни у опрошенных народных избранников, ни в банках, ни в Азербайджанском ипотечном и кредитно-гарантийном фонде.

Как сообщила # пресс-секретарь Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Егяна Лачынзаде, на государственном уровне решения по кредитам не было. «Как только оно последует, мы поставим вас в известность», — сказали в АИКГФ. В то же время в пресс-службе Yelo Bank (бывший NikoilBank) редакции заявили, что не располагают информацией по поводу кредитных каникул по ипотечным долгам.

И хотя известно, что «Программа финансовой поддержки механизма ипотечного кредитования и гарантирования кредитов» входит в основные направления антикризисных мер, призванных смягчить последствия ущерба от карантинного режима, заемщикам, вынужденным платить по ипотеке прямо сейчас, от этого пока не легче. Ведь по кредитам нужно платить уже сегодня, а когда решится этот вопрос на официальном уровне – неизвестно.

Что же делает в этом направлении Оперативный штаб, действующий при правительстве? Выступивший на брифинге этой структуры пресс-секретарь Кабмина Ибрагим Мамедов заверил, что улучшение положения лиц, имеющих кредиты, не должно сопрягаться с ухудшением положения вкладчиков и кредитно-финансовых структур.

«Мы должны стараться не вредить работе банков, не приводить их к банкротству. Рассмотрение вопросов в связи с этим практически находится на стадии завершения. Подготавливаются документы, которые будут утверждены в ближайшие дни, и общественность будет подробно проинформирована об этом», — сказал он. В пресс-службе правительства не сообщили, как поступить лишенным дохода заемщикам банков. Ведь финансовые структуры не дожидаются окончания работ и вердикта правительства. Кредиторы требуют у граждан оплаты долгов.

Здесь нелишне припомнить, что в самом начале разработки антикризисных мер отдельные депутаты предлагали правительству ввести кредитные каникулы, особенно в сегменте ипотечных долгов. В беседе с # депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов говорил, что в сложившейся ситуации необходимо определиться с отсрочками по кредитам населению и бизнесу, и Центробанк мог бы обратиться с такой рекомендацией к банкам.

К сожалению, наши звонки в пресс-службу главного банка страны остались без ответа. В то же время банковские эксперты считают, что ЦБА мог бы пойти на такой шаг для поддержки бизнеса и населения.