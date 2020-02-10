Пятеро турецких военных погибли при артобстреле в Идлибе

Пять турецких военных погибли при артобстреле наблюдательного пункта в сирийском Идлибе. Как передает  РИА Новости, об этом сообщает телеканал NTV.

Отмечается, что еще пять солдат получили ранения.

В Минобороны добавили, что обстрел вели сирийские военные, Турция открыла ответный огонь.

На минувшей неделе Турция перебросила дополнительные силы спецназа к наблюдательным пунктам в Идлибской зоне деэскалации.

О том, что Турция не покинет их и собирается укреплять пункты, президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил 4 февраля.

Это произошло на следующий день после того, как в результате воздушных ударов сирийской армии, по сообщениям официальной Анкары, в этой провинции погибли пять турецких военнослужащих и трое гражданских.

Как заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган, жертвами ответных действий Турции стали 76 сирийских солдат.

| 2020-02-10T18:42:39+00:00 10 февраля 2020, 21:41|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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