Пятеро турецких военных погибли при артобстреле в Идлибе

Пять турецких военных погибли при артобстреле наблюдательного пункта в сирийском Идлибе. Как передает РИА Новости, об этом сообщает телеканал NTV.

Отмечается, что еще пять солдат получили ранения.

В Минобороны добавили, что обстрел вели сирийские военные, Турция открыла ответный огонь.

На минувшей неделе Турция перебросила дополнительные силы спецназа к наблюдательным пунктам в Идлибской зоне деэскалации.

О том, что Турция не покинет их и собирается укреплять пункты, президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил 4 февраля.

Это произошло на следующий день после того, как в результате воздушных ударов сирийской армии, по сообщениям официальной Анкары, в этой провинции погибли пять турецких военнослужащих и трое гражданских.

Как заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган, жертвами ответных действий Турции стали 76 сирийских солдат.