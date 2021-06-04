Президент России Владимир Путин и президент Аргентины Альберто Фернандес в режиме онлайн запустили производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Аргентине, сообщает РИА «Новости».

Непосредственный старт производственных линий осуществил, по совместной команде Путина и Фернандеса, президент фармацевтической компании Richmond. Марсело Рубен Фигейрас

Аргентина планирует производить 4-5 млн вакцин в месяц, и рассчитывает в будущем нарастить производство до 500 млн вакцин в год. Изготовленные вакцины, под маркой «Спутник VIDA», будут экспортироваться в другие страны Южной Америки.

Ранее президент России Владимир Путин и президент Сербии Александар Вучич в режиме онлайн запустили производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Сербии.