Президент России Владимир Путин в ходе Большой пресс-конференции решил выступить в роли «адвоката» Деда Мороза и рассказал о своих отношениях с этим сказочным персонажем.

В частности, глава государства прокомментировал действия юриста из Санкт-Петербурга Игоря Мерзоева, который подал в суд на Деда Мороза и намерен отсудить у него 10 млн за неисполненные желания.

«Дед Мороз желания и дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам. Пусть он проанализирует свое поведение. Найдет то, что Деду Морозу его одаривать в новогодние праздники. Это будет основная линия защиты», — ответил президент на вопрос одного из журналистов.

Говоря о своих отношениях с Дедом Морозом, российский лидер назвал их «благообразными» и сказал, что он благодарен этому персонажу.

«Надеюсь, что Дед Мороз будет сопровождать каждого из нас не только подарками, но осуществлением наших планов. И всей страны и каждого в отдельности гражданина Российской Федерации», — резюмировал он. (gazeta.ru)