Президент РФ Владимир Путин в четверг, 3 февраля, провел телефонный разговор с главой Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого обсудил вопросы, касающихся переговоров Москвы с США и НАТО о гарантиях безопасности, а также ситуации вокруг Украины, передает пресс-служба Кремля.

«Продолжен предметный диалог по ситуации вокруг Украины и вопросам, связанным с российской инициативой о выработке долгосрочных правовых гарантий безопасности Российской Федерации», — сказано в сообщении.

Как указали в Кремле, что стороны обменялись оценками текущего положения дел, в том числе с учетом недавних контактов с рядом международных партнеров, а также в контексте председательства Франции в Совете Евросоюза.

Также российский лидер в ходе беседы с французским президентом привлек внимание к провокационным заявлениям и действиям Киева, которые идут вразрез с Минскими соглашениями, добавили в пресс-службе.

Кроме того, политики условились о дальнейших личных контактах.

МИД России опубликовал проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств — членов НАТО 17 декабря прошлого года. В документе, в частности, стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.