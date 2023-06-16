В Беларусь доставлена первая партия ядерных зарядов, которые планируется разместить на территории страны.

Как передает # со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин.

«Мы часть тактического оружия переместим на белорусскую территорию. Первые ядерные заряды уже доставлены на территорию Беларуси. До конца лета мы эту работу выполним полностью. Это элемент сдерживания», — сказал Путин.

Он заявил также, что у России пока нет необходимости применять ядерное оружие, но сокращать его количество власти не будут.