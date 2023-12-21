Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро. Об этом 21 декабря сообщила пресс-служба Кремля.

«Обсуждены актуальные вопросы российско-венесуэльского сотрудничества в области энергетики, торговли и инвестиций, культурно-гуманитарной сфере. Россия продолжит оказывать поддержку усилиям венесуэльского руководства по укреплению национальной экономики и суверенитета», — говорится в сообщении.

Главы государств подчеркнули общность подходов к формированию справедливого многополярного миропорядка, неприятие незаконных санкций и вмешательства во внутренние дела государств.

Мадуро также проинформировал Путина о переговорах с президентом Гайаны по ситуации вокруг района Эссекибо. Российский лидер высказался в пользу разрешения венесуэльско-гайанского территориального спора политико-дипломатическими средствами.

В заключение президенты обменялись новогодними поздравлениями и условились о продолжении контактов, а также подтвердили визит Мадуро в Россию в 2024 году.