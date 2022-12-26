Между государствами — участниками Содружества Независимых Государств (СНГ) есть разногласия, но, несмотря на это, страны продолжают сотрудничество. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

«Приходится признать, к сожалению, и то, что между государствами — участниками Содружества также возникают разногласия. Главное, однако, что мы готовы и будем сотрудничать, и даже если возникают какие-либо проблемные вопросы, стремимся решать их сами, вместе, сообща оказывая друг другу товарищескую помощь и посредническое содействие», — сказал Путин во время неформального саммита СНГ .

Так, президент РФ поблагодарил глав государств СНГ за то, что они приехали на неформальную встречу в Санкт-Петербург. «Это было общее желание, мы неоднократно к этому обращались. Но все-таки формально это инициатива России, и я вам благодарен за ее поддержку», — добавил Путин. («Интерфакс»)