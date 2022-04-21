Президент России Владимир Путин на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу назвал нецелесообразным штурм промзоны «Азовстали» в Мариуполе, приказал отменить его, сообщает ТАСС.

Президент объяснил отмену штурма «Азовстали» соображениями сохранения жизни российских военных.

«Это тот случай, когда мы должны думать, — то есть мы всегда должны думать, но в данном случае тем более, — о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам», — сказал глава государства.

«Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела», — подчеркнул он.

Россия гарантирует жизнь и достойное обращения украинским военным, которые выйдут из «Азовстали», заявил Путин.

На встрече министр обороны РФ Шойгу доложил Путину о взятии под контроль Мариуполя. «Более 4 тыс. уничтожены, 1 478 сдались в плен, оставшаяся группировка более 2 тыс. блокирована в промзоне «Азовстали», — заявил Шойгу.

На завершение операции по «Азовстали» нужно три-четыре дня, добавил министр обороны РФ.