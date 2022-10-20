Президент России Владимир Путин посетил полигон в Рязанской области, где подготавливают мобилизованных россиян перед отправкой на войну с Украиной. Его сопровождал министр обороны страны Сергей Шойгу, пишут российские СМИ.

Владимиру Путину показали преодоление обучаемыми десантно-штурмовой полосы в составе группы, упражнения по борьбе с бронетехникой и многое другое. Сергей Шойгу отчитался о том, как мобилизованные проходят курс боевой подготовки.

РосСМИ опубликовали видео визита президента на полигон. На одном из них он стреляет из снайперской винтовки.

Эта поездка стала первым появлением российского лидера среди военных с объявления мобилизации 21 сентября.