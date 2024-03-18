Действующий президент России Владимир Путин одерживает победу на выборах президента РФ, получив поддержку 87,34% избирателей после обработки более 98% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК, сообщает ТАСС.

Согласно информации, на втором месте находится депутат Госдумы от фракции КПРФ Николай Харитонов с результатом в 4,3% голосов. Вице-спикер Госдумы и член партии «Новые люди» Владислав Даванков занимает третье место с 3,8% голосов. Глава ЛДПР Леонид Слуцкий располагается на четвертом месте, получив поддержку 3,17% избирателей.

Согласно информации, опубликованной на сайте ЦИК, после обработки более 98% протоколов, поддержку Владимиру Путину выразили 72 миллиона 414 тысяч 981 избиратель, Николаю Харитонову — 3 миллиона 565 тысяч 510 голосов, Владиславу Даванкову — 3 миллиона 152 тысячи 923 и Леониду Слуцкому — 2 миллиона 629 тысяч 504 голоса.