Обнародована активность избирателей к 10:00 по избирательным округам в Нахчыванской Автономной Республике.

Как сообщает #, к 10:00 активность избирателей составила:

— Шарур-Садаракский избирательный округ №1 – 12322 человека, 25,77%

— Шарур-Кенгерлинский избирательный округ №2 – 11080 человек, 23,07%

— Бабек-Шахбуз-Кенгерлинский избирательный округ №3 – 11625 человек, 24,41%

— Нахчыванский городской избирательный округ №4 – 11210 человек, 23,71%

— Бабек-Нахчыван-Джульфинский избирательный округ №5 – 10724 человека, 22,32%

— Ордубад-Джульфинский избирательный округ №6 – 10235 человек, 21,90%.