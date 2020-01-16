Путин подписал указ о создании рабочей группы по поправкам в Конституцию РФ

Российский лидер Путин подписал распоряжение об образовании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию. Об этом сообщается на сайте пресс-службы Кремля.

Согласно документу, необходимо также утвердить прилагаемый состав данной рабочей группы.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что так как Путин в послании Федеральному собранию говорил о субстанциях, не касающихся основополагающих статей Конституции, то речь не может идти о референдуме и даже не подразумевает какого-либо принятия путем голосования.

Однако, из-за того, что это является «достаточно серьезной» реформой, глава государства посчитал целесообразным и необходимым для себя посоветоваться с гражданами путем голосования. (gazeta.ru)

| 2020-01-16T00:17:25+00:00 16 января 2020, 06:13|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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