Путин подписал указ о создании рабочей группы по поправкам в Конституцию РФ

Российский лидер Путин подписал распоряжение об образовании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию. Об этом сообщается на сайте пресс-службы Кремля.

Согласно документу, необходимо также утвердить прилагаемый состав данной рабочей группы.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что так как Путин в послании Федеральному собранию говорил о субстанциях, не касающихся основополагающих статей Конституции, то речь не может идти о референдуме и даже не подразумевает какого-либо принятия путем голосования.

Однако, из-за того, что это является «достаточно серьезной» реформой, глава государства посчитал целесообразным и необходимым для себя посоветоваться с гражданами путем голосования. (gazeta.ru)