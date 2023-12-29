Разворот потоков российской нефти на восток после санкций Запада и европейского эмбарго вылился в многомиллиардные потери для нефтяных компаний.

Вынужденные скидки, которые давали нефтяники, чтобы продать свои баррели в Китай, обошлись им в $9 млрд недополученной выручки. С марта по декабрь 2022 года совокупная скидка, предоставленная китайским покупателям российской нефти, составила $5,3 млрд, а за январь–сентябрь 2023-го — еще $3,7 млрд, подсчитали эксперты Института Гайдара.

Продажа нефти в Китай с дисконтом началась после вторжения в Украину. «До апреля 2022 года систематически устойчивых отклонений средних цен российской нефти относительно поставок из других стран не было», — указывает Институт Гайдара в докладе.

Максимальную скидку Китай получал летом 2022 года: она достигала 16% относительно других поставщиков. В конце 2022 года размер дисконта уменьшился до 4–9%, а затем снова начал расти после того, как ЕС ввел в действие эмбарго на российские баррели, закрыв для российских компаний некогда крупнейший экспортный рынок. В мае 2023 года скидка для Китая достигла 11%, подсчитали в Институте Гайдара. А с июня вновь стала сокращаться и, по данным на сентябрь–октябрь, составляет около 4%.

Нефть — основной товар, который Китай закупает в России: на нее приходится почти половина экспорта, или $49,2 млрд из $106 млрд. Физический объем поставок за январь–октябрь 2023 года достиг 88,5 млн тонн, на 23% превысив уровни прошлого года и на 35% — довоенные.

Хотя российские власти от лица президента Владимира Путина заявляли, что Россия больше не является «экономикой-бензоколонкой», в торговле с Китаем на топливо приходится 70%. Помимо нефти, за 10 месяцев 2023 года Россия продала в КНР 86 млн тонн угля (+93% к 2021 году), 7,11 млн тонн СПГ (+87% к 2021 году), а также более 11 млн тонн нефтепродуктов (рост в 5–7 раз в зависимости от типа).

Поставки угля в Китай в 2022 году также осуществлялись со скидками, напоминают в Институте Гайдара, однако начиная со второго квартала 2023 года дисконты исчезли и цены — такие же, как у других поставщиков.

Кроме сырья, Китай не закупает в России практически ничего. Вслед за углеводородами в крупнейшие статьи торговли входят также черные металлы, медь, никель, алюминий и древесина. Совокупный товарооборот с Китаем вырос на 60% относительно довоенного 2021 года и по итогам года может достичь $225 млрд, оценивают в Институте Гайдара.

«Российско-китайские отношения всеобъемлющего и стратегического партнёрства находятся на беспрецедентно высоком уровне», — говорил в ноябре президент РФ Владимир Путин. Месяцем ранее он хвалил председателя КНР Си Цзиньпина, называя его «признанным мировыми лидером», который «смотрит в будущее». В реальности после начала войны и санкций с китайскими компаниями возникли сложности: китайцы еще раз подтвердили славу жестких и бескомпромиссных переговорщиков, рассказали «Коммерсанту» источники в правительстве. «Китайцы хотят все и желательно бесплатно», — пояснил один из источников. (moscowtimes.ru)