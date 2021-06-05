Президент России Владимир Путин связал затягивание с регистрацией российской вакцины от коронавируса в Европе с коммерческими интересами.

Во время общения с информагенствами в рамках ПМЭФ, видео которого размещено на сайте Кремля, он назвал бредом якобы использование Россией антиковидного препарата в качестве геополитического оружия.

Путин подчеркнул, что подобные ложные обвинения формулируются в целях конкурентной борьбы.

Российский лидер отметил, что выигрывается время, чтобы конкуренты российских компаний успели занять европейский рынок, так как заключаются долгосрочные контракты на поставку вакцин. И когда Европейское агентство по лекарственным средствам выдаст разрешение на использование российского препарата в Европе, окажется, что рынок занят.

При этом Путин напомнил, что российская вакцина применяется уже в 66 странах мира.

Ранее сообщалось, что специалисты ВОЗ приехали в Россию с целью изучения данных о российской вакцине против коронавируса «Спутник V» для ее сертификации.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что процесс рассмотрения заявки России на одобрение «Спутника V» идет планово (aif. ru)