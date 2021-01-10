Путин обсудил с Макроном встречу лидеров РФ, Азербайджана и Армении

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В ходе переговоров политики обсудили предстоящую встречу премьер-министра Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Москве, в ходе которой планируется обсуждение урегулирования ситуации в непризнанном Нагорном Карабахе.

Переговоры российского и французского президентов прошли в рамках координации действий сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Трехсторонняя встреча России, Армении и Азербайджана пройдет в понедельник, 11 января, в Москве.